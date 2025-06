Edilizia scolastica la Città Metropolitana avvia una gara per gestire al meglio progetti e investimenti

La Città Metropolitana di Messina si prepara a rivoluzionare l'edilizia scolastica con una gara innovativa, puntando a ottimizzare progetti e investimenti strategici. Un passo fondamentale per garantire un futuro migliore alle scuole e alle comunità locali. Con questa iniziativa, si rafforza il ruolo della città nel promuovere infrastrutture all’avanguardia e sostenibili, aprendo nuove prospettive per il settore. La sfida ora è trasformare queste opportunità in realtà concrete, migliorando il benessere degli studenti e degli insegnanti.

La Città Metropolitana di Messina aveva preannunciato, nelle scorse settimane, l'ttuazione di un programma di rafforzamento tecnico-amministrativo per far fronte alle importanti sfide che l'attendono nel settore della progettazione e degli investimenti in opere infrastrutturali strategiche per il.

