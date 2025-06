edgewing nasce la joint venture del caccia del futuro

Edgewing nasce come la joint venture che segna il futuro dell’avionica militare, unendo Regno Unito, Italia e Giappone nel progetto Gcap. Con Bae Systems, Leonardo e Jaiec che condividono equamente il leadership, questa alleanza strategica mira a rivoluzionare il concetto di caccia di sesta generazione. Edgewing avrà il compito di guidare lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, posizionandosi come protagonista nel panorama aeronautico globale.

Con la nascita ufficiale della joint venture Edgewing, prende forma l’asse trilaterale tra Regno Unito, Italia e Giappone per lo sviluppo del nuovo caccia di sesta generazione nell’ambito del programma Gcap (Global Combat Air Programme). Il progetto unisce tre attori industriali strategici: Bae Systems, Leonardo e Japan Aircraft Industrial Enhancement (Jaiec), che deterranno quote paritetiche del 33,3%. Edgewing avrà il compito di guidare l’intero ciclo di vita del futuro sistema da combattimento aereo, la cui entrata in servizio è prevista per il 2035, mentre l’operatività sarà estesa ben oltre il 2070. 🔗 Leggi su Formiche.net