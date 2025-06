Ederson Juve si profila un duello con quella rivale | è l’obiettivo numero uno se dovesse partire quel big a centrocampo! Come stanno le cose

Il mercato della Juventus si infiamma: Ederson, il brillante centrocampista brasiliano, potrebbe diventare il nuovo obiettivo numero uno dei bianconeri. Tuttavia, non sono solo i tifosi juventini a desiderarlo: l’Inter si prepara a sfidare la Vecchia Signora in una corsa ad alta tensione. Se il grande colpo a centrocampo dovesse partire, le trattative si intensificheranno. La sfida tra rivali è ormai alle porte, e tutto dipenderà dalla volontà delle due società di chiudere l’affare.

Ederson Juve, il brasiliano non piace solo ai bianconeri! L’indiscrezione di calciomercato lo rende il primo obiettivo di quel club rivale. Come stanno le cose. Il calciomercato Juve è costretta a dare un’accelerata pesante, se intende prendere Ederson. La società bianconera, infatti, rischia di dover duellare con l’ Inter per acquisire le prestazioni del centrocampista brasiliano. Secondo quanto risulta a Sport Mediaset, il nome del numero 13 dell’Atalanta rappresenta una prima scelta per i nerazzurri soprattutto in un caso: parliamo della partenza di Hakan Calhanoglu verso il Galatasaray. Qualora dovesse verificarsi quest’ultima operazione, la Beneamata dovrà riutilizzare i soldi incassati sul brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juve, si profila un duello con quella rivale: è l’obiettivo numero uno, se dovesse partire quel big a centrocampo! Come stanno le cose

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

Sportmediaset: il Milan e la Juventus pensano allo scambio Theo Hernandez-Vlahovic #MilanPress Vai su Facebook

Ederson Juve: la mossa dell'Inter con Asllani cambia tutto; Juve, occhi su Ederson: costo 60 milioni. Perin verso la cessione? Lo vuole il Milan; Juve rivale per Ederson, poi pesca nella rosa dell’Inter.

Juve rivale per Ederson, poi pesca nella rosa dell’Inter - Nel corso degli anni la Juventus e l ’Inter hanno dato vita a tantissimi duelli sia in campo che fuori con un focus particolare anche in sede di calciomercato. Scrive passioneinter.com