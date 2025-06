ed sheeran pubblica il brano drive tratto dalla colonna sonora del film f1

Ed Sheeran sorprende i fan annunciando il nuovo brano "Drive", tratto dalla colonna sonora dell’attesissimo film F1 con Brad Pitt. Dopo averlo ascoltato in anteprima mondiale a Roma, il cantautore britannico ci regala un’ulteriore emozione, impreziosendo l’universo delle colonne sonore di grandi pellicole. La canzone, già calda tra gli appassionati di musica e cinema, promette di conquistare il pubblico nelle sale e oltre, intrecciando passione, adrenalina e talento in un’unica melodia coinvolgente.

con Brad Pitt. Esce oggi una nuova canzone della colonna sonora dell’atteso film F1 ad alto tasso di azione, interpretato da Brad Pitt e diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), nelle sale la settimana prossima. Dopo Don Tolliver e Rosè, a firmare il nuovo brano è i Ed Sheeran che ha anticipato Drive per la prima volta al mondo suonandola in Italia, a Roma, nel concerto che sabato 14 giugno ha riunito all’Olimpico più di 80 mila persone. Drive è stata pensata per accompagnare le scene più intense del film. Il brano segna una nuova direzione per Sheeran, con un sound rock energico realizzato in collaborazione con Dave Grohl alla batteria e John Mayer alla chitarra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu