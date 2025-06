Ecosviluppo | 30 anni di lavoro inclusione e sociale e sostenibilità

Dal 1995, Ecosviluppo ha trasformato l’impegno ambientale in una forza di inclusione sociale e sviluppo sostenibile. Con oltre 250 lavoratori e una rete territoriale solida, la cooperativa continua a innovare, proiettandosi verso un futuro ricco di progetti e tecnologie all’avanguardia. Una storia lunga trent’anni fatta di passione, dedizione e rispetto per le persone e il pianeta, pronta a scrivere nuovi capitoli di progresso e solidarietà.

