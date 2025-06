Economia di guerra? Quanto costa a Israele il conflitto con l' Iran | i numeri

una percentuale significativa del suo PIL, che potrebbe influenzare significativamente la stabilità economica del paese e le sue future strategie di difesa. In un contesto di tensioni crescenti e costi crescenti, Israele si trova di fronte a una sfida cruciale: quale prezzo sarà disposto a pagare per la sicurezza e quale impatto avrà questa escalation sulla regione?

A una settimana dal primo attacco di Israele contro l'Iran lo scenario geopolitico è ancora confuso: ma di sicuro lo Stato ebraico inizia a fare i conti con le ricadute economiche dell'operazione. Una offensiva che - secondo stime del WSJ - potrebbe costare a Tel Aviv fino a 12 miliardi di dollari (fra impegno bellico e spese per la ricostruzione) se il confronto dovesse andare avanti per un mese ai livelli attuali: una cifra importante, pari a oltre il 2% del Pil israeliano nel 2024. Di sicuro ogni giorno di conflitto costa allo Stato ebraico centinaia di milioni di dollari (almeno 725 milioni soltanto nelle prime 48 ore di attacchi) soprattutto per gli intercettori necessari per fermare i missili iraniani in arrivo, senza contare le spese per munizioni, aerei e danni a infrastrutture. 🔗 Leggi su Iltempo.it