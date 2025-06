Ecco Supercultura Festival delle mille arti tra danza e altre magie

Un'occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e ispirazione, dove l'arte diventa protagonista e la comunità si unisce in un dialogo aperto tra discipline diverse. Sabato 28 luglio, i Chiostri di San Pietro accoglieranno questa magica fusione di danza, musica, teatro e molto altro, trasformandosi in un panorama vibrante di emozioni e scoperte. L’evento è la dimostrazione che la cultura può unire e trasformare, rendendo ogni partecipante parte di un grande spettacolo collettivo.

I Chiostri di San Pietro, sabato 28 luglio, diventano il palcoscenico di 'Supercultura – Il Festival': l'azione artistica collettiva nata dalla collaborazione tra Comune di Reggio, Fondazione Palazzo Magnani, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e 13 associazioni culturali della città. Una lunga serata a base di teatro, musica, podcast, arte, danza e performance pensata per mettere in dialogo cultura, arti e cittadinanza. L'evento è esito del percorso di progettazione culturale con impatto sociale e civico iniziato nel 2022, che nell'ultimo anno ha visto la realizzazione di processi creativi.

Supercultura - Il festival Vi aspettiamo sabato 28 giugno per il festival di Supercultura, una serata di teatro, musica, podcast, arte, danza e performance. Dopo un anno di progetti diffusi in città ci ritroviamo ai Chiostri di San Pietro (Via Emilia San Pietro, 44c) p Vai su Facebook

