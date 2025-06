Ecco perché mi avete vista col ghiaccio | Giulia Salemi sulla sedia a rotelle dopo un incidente a The Cage

Ecco perché mi avete vista con il ghiaccio: Giulia Salemi, sulla sedia a rotelle dopo un incidente in studio a The Cage. Un episodio che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi, ma che ha suscitato molta preoccupazione tra i fan. Durante una prova, un concorrente l’ha involontariamente spinta contro un’automobile e poi sbattuto contro il ginocchio. Scopriamo cosa è successo davvero a Giulia e come sta ora.

Un incidente in studio che, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi per Giulia Salemi. Nell’ultima puntata registrata di The Cage, andata in onda giovedì 19 giugno su Nove, la co-conduttrice con Amadeus è rimasta vittima di piccolo infortunio. A causarglielo proprio un concorrente. In una prova dello show, il ragazzo l’ha involontariamente spinta contro un’automobile e poi, con una cassetta per gatti, è sbattuto contro il ginocchio sinistro della Salemi. “Mi avete ucciso la Salemi”, ha urlato divertito Amadeus con la co-conduttrice che era seduta a terra dolorante. Il ragazzo, Sandro, si è prontamente scusato: “Mi sento mortificato adesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ecco perché mi avete vista col ghiaccio”: Giulia Salemi sulla sedia a rotelle dopo un incidente a The Cage

