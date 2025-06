Ecco ’Notes Around SMG’ Magiche atmosfere in note

Preparati a immergerti in un mondo di atmosfere magiche e sonorità indimenticabili: dal 25 al 28 giugno, Villa Visconti Borromeo Litta accoglie la prima edizione di Notes Around SMG, un festival jazz che promette emozioni uniche. Con artisti di fama e tributi speciali ai locali storici del genere, questa manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza straordinaria nel cuore di Lainate!

Esordio a Villa Visconti Borromeo Litta, dal 25 al 28 giugno, con la prima edizione del festival 'Notes Around SMG' diretto dal pianista Antonio Faraò. In programma concerti jazz con Swing Faces Marching Band, Yves-Yann Lavaly Quintet, Fabio Concato, il tributo ai jazz club 'Il Capolinea' e 'Le Scimmie' e Antonio Faraò Quartet Special Guest Mario Biondi realizzate con il contributo del Comune di Lainate, di SMG Gas e Luce, Notes Around e Radio Cecchetto. Mercoledì 25 giugno, l'anteprima del festival prevede un doppio appuntamento dalle 20.30 alle 22 la Swing Faces Marching Band animerà le strade di Lainate.

