Ecco la nuova Inter di Chivu | 4 nuovi colpi voluti da Oaktree

Scopri le ultime novità sulla nuova Inter di Chivu, con quattro colpi desiderati da Oaktree e un esordio che ricorda molto quello di Inzaghi. Tanta Inter ti porta nel cuore del calciomercato nerazzurro, analizzando una squadra ancora in fase di rodaggio, tra vittorie e sfide intense. Non perdere il nostro approfondimento su YouTube: il futuro dell’Inter è già in movimento, e noi siamo qui per raccontartelo.

TI AMO CALCIOMERCATO: le ultime sui nerazzurri nell’approfondimento andato in onda sul nostro canale Youtube Tanta Inter nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube. Focus sulla prima di Chivu, che è sembrata molto simile all’ultima di Inzaghi. Non soltanto per gli uomini in campo. All’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, infatti, si è vista una squadra stanca e fuori condizione, proprio come contro il PSG lo scorso 31 maggio in finale di Champions League. Così tornato d’attualità il discorso legato all’età media della rosa e la voglia del fondo Oaktree di ringiovanirla. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ecco la nuova Inter di Chivu: 4 nuovi colpi voluti da Oaktree

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l'Inter, quindi…»

