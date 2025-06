Ecco la ciclabile degli universitari via ai lavori in viale Corridoni | si completa la Linea 7 della Bicipolitana

Lunedì, si dà il via ai lavori per la nuova ciclabile degli universitari in viale Corridoni, un passo importante per rendere Forlì ancora più sostenibile e bike-friendly. Questa iniziativa completa la linea 7 della Bicipolitana, rafforzando il sistema di percorsi ciclabili che collega centro storico, quartieri e frazioni, creando una rete di oltre 140 chilometri pronta a rendere gli spostamenti urbani più sicuri ed ecologici.

Il sistema integrato di percorsi ciclabili che collegano tra loro centro storico, quartieri e frazioni del Comune di Forlì, si arricchisce di un ulteriore e fondamentale tassello che va ad ampliare una rete che si dipana già per oltre 140 chilometri su tutto il territorio. Inizieranno lunedì in.

