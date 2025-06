Ecco i nuovi 48 posti-auto serali e notturni per i residenti delle zone a traffico limitato

Arezzo dà il benvenuto a una novità che migliora la vita nel cuore della città: 48 nuovi posti auto serali e notturni riservati esclusivamente ai residenti delle zone a traffico limitato. Un passo importante, frutto dell’ascolto e dell’impegno per una città più vivibile e accessibile. L’assessore Casi sottolinea come questa misura rafforzi il rapporto tra amministrazione e cittadini, consolidando il centro storico come spazio di qualità e comodità.

Arezzo, 20 giugno 2025 – L’assessore Alessandro Casi: “misura frutto dell’ascolto e in linea con la nostra politica di vivibilità del centro storico” “Come preannunciato nei giorni scorsi, da stasera è attiva la misura che riserva esclusivamente ai residenti delle ztl A e B 48 stalli in via Garibaldi tra le 20:00 di sera e le 8:00 del mattino, tutti i giorni della settimana. Tale novità si pone in linea con altre adottate e nasce dall’ascolto delle esigenze dei cittadini, che da tempo segnalano difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto durante le ore serali e nei fine settimana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco i nuovi 48 posti-auto serali e notturni per i residenti delle zone a traffico limitato

In questa notizia si parla di: residenti - posti - auto - serali

Terni, la segnalazione: “Posti per disabili occupati sistematicamente dai residenti e non sanzionabili” - A Terni, il cittadino Mauro Stentella ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo all'occupazione sistematica dei posti riservati ai disabili da parte di residenti non autorizzati.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, alle ore 17:00 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta presso il Carcere Borbonico di Avellino a seguito della segnalazione di un incendio che ha interessato un’autovettura parc Vai su Facebook

Ecco i nuovi 48 posti-auto serali e notturni per i residenti delle zone a traffico limitato; Arezzo, Via Garibaldi: posti auto riservati ai residenti in orario serale; Parcheggio Facile: parcheggi a tariffa agevolata nelle ore serali.

Ecco i nuovi 48 posti-auto serali e notturni per i residenti delle zone a traffico limitato - L’assessore Alessandro Casi: “misura frutto dell’ascolto e in linea con la nostra politica di vivibilità del centro storico” ... Scrive lanazione.it

Via Garibaldi: posti auto riservati ai residenti in orario serale - Arezzo, 6 giugno 2025 – Via Garibaldi: posti auto riservati ai residenti in orario serale Casi: “Una risposta concreta a chi vive il centro storico, senza penalizzare nessuno” ... Come scrive lanazione.it