Ecco chi paga per i video di Israele che aiuta la popolazione di Gaza | un’inchiesta di Fanpage rivela come Tel Aviv usi YouTube Google Ads e i social per influenzare l’opinione pubblica italiana

Un’ombra si staglia sulla comunicazione ufficiale: dietro i video che mostrano il supporto di Israele alla popolazione di Gaza, si nascondono strategie invisibili. Un’inchiesta di Fanpage rivela come Tel Aviv utilizzi Google Ads, YouTube e social media per influenzare l’opinione pubblica italiana. Ma qual è il vero scopo di questa campagna? Scopriamolo insieme, perché in un conflitto così complesso, l’informazione corre rischi di essere manipolata.

Dagli attentati terroristici di Hamas e della Jihad Islamica in Israele del 7 ottobre 2023, il governo di Tel Aviv ha avviato una campagna?di sponsorizzazioni su Google Ads?per manipolare la narrazione sulla guerra scatenata nella Striscia di Gaza. Un’inchiesta di Fanpage.it?ha rivelato decine di annunci con migliaia di visualizzazioni, che mirano a diffondere messaggi di propaganda israeliana in Italia. La strategia si basa su filmati?creati con l’intelligenza artificiale,?spot in onda prima e durante i video caricati su YouTube,?annunci su Google e contenuti?pubblicati su Instagram, Facebook e TikTok. 🔗 Leggi su Tpi.it