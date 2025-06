Eccellenza. Civitanovese, ora la cessione appare più vicina.

L’eccellenza civitanovese si appresta a vivere un momento decisivo: la cessione societaria si avvicina, con una trattativa che potrebbe chiudersi entro la fine della prossima settimana. L’imprenditore laziale Davide Ciaccia sembra pronto a rilevare l’intero pacchetto azionario, dopo aver raggiunto un’intesa con l’ex vicepresidente Vincenzo Lotorto. Oggi potrebbe essere il giorno in cui Profili risponderà, segnando un nuovo capitolo per la squadra e la città.

La sensazione è che la trattativa per un eventuale passaggio di quote della società Civitanovese potrebbe essere risolta entro la fine della prossima settimana. L’imprenditore laziale Davide Ciaccia sarebbe intenzionato a rilevare l’intero pacchetto azionario dopo aver raggiunto un accordo preliminare per il 25% con l’ex vicepresidente Vincenzo Lotorto. Quella odierna potrebbe essere una giornata significativa, poiché Profili dovrebbe rispondere alla pec in cui gli viene chiesta la documentazione contabile. Dall’attuale patron rossoblù è atteso un segnale circa la volontà o meno di cedere le proprie quote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net