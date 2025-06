EA FC 25 Team 2 Mutaforma Lista Carte Speciali Della Seconda Squadra ShapeShifters

Se sei pronto a rivoluzionare la tua squadra in EA FC 25, non perdere l’occasione di scoprire la lista delle carte speciali della seconda squadra Mutaforma di Team 2! Con le nuove modifiche alle posizioni, statistiche aggiornate e stili di gioco innovativi, i Mutaforma offrono opportunità uniche per personalizzare e potenziare il tuo team. Scopri come sfruttarli al massimo e dominare il campo!

Il Team 2 Mutaforma di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 20 giugno. I Mutaforma fanno il loro ritorno per ridefinire l'esperienza di Ultimate Team! Quest'anno, gli oggetti giocatori Mutaforma avranno modifiche uniche alla posizione, statistiche aggiornate e nuovi stili di giocoruoli per darti nuovi modi per migliorare il tuo Ultimate Team e dominare in campo. A questi si aggiungono le Icone e gli Eroi Mutaforma, ispirati a gente che ha fatto la storia del calcio, e l'introduzione di atleti leggendari con nuove entusiasmanti posizioni e ruoli.

