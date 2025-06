EA FC 25 Evoluzione Dalla Porta Al Campo Lista Giocatori Ed Obiettivi

Scopri come trasformare i tuoi giocatori preferiti con l’evoluzione “Dalla Porta Al Campo” in EA FC 25! Questa fantastica novità permette di potenziare le carte speciali, raggiungendo nuovi livelli di gioco per la modalità Ultimate Team. Completa gli obiettivi dedicati prima delle 19:00 di venerdì 4 luglio e sblocca questa opportunità unica. In calce, consulta la lista delle carte migliori per massimizzare il tuo team e dominare in campo!

L’ evoluzione Dalla Porta Al Campo è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 4 Luglio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Dalla Porta Al Campo. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Dalla Porta Al Campo Lista Giocatori Ed Obiettivi

In questa notizia si parla di: evoluzione - porta - campo - obiettivi

