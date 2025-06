E45 nuovi cantieri Anas | i lavori e le modifiche al traffico

Se viaggi lungo l’E45, preparati a qualche cambiamento: nuovi cantieri Anas sono in atto per migliorare la sicurezza e la viabilità, con modifiche temporanee al traffico. In particolare, a Deruta, dal 23 al 28 giugno, si svolgono lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale, che potranno causare alcune modifiche alla circolazione. Ecco tutto quello che devi sapere per pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Nuovi cantieri Anas lungo la E45, ecco i lavori e le modifiche al traffico. Come spiega una nota "per consentire l'avanzamento" della sostituzione dello spartitraffico centrale della superstrada "in corso a Deruta, da lunedì 23 giugno a sabato 28 giugno, il transito in corrispondenza del cantiere.

