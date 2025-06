È valdarnese il nuovo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II | Damiano Bettoni

Con grande entusiasmo, la Fondazione Giovanni Paolo II annuncia la nomina di Damiano Bettoni come nuovo presidente, un valdarnese di forte impronta internazionale. Nato e residente a San Giovanni Valdarno, Bettoni porta con sé una consolidata esperienza in cooperazione globale e impegno sociale. La sua guida promette un rinnovato slancio ai progetti di solidarietà e dialogo promosso dalla Fondazione, rafforzando il legame tra Terra Santa, Medio Oriente e Italia.

