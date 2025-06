È tempo di incoronare il Re

Quest’anno Night of Champions si presenta ricco di emozioni. Come vuole la tradizione, la serata vedrà mettere in palio tutti i titoli (o perlomeno quasi tutti) della Compagnia. Quest’anno, con l’acquisizione della Triple A e la partnership con la TNA, spero di poter vedere anche qualche difesa “esterna” alla WWE. Ma restando all’attualità, oltre ai vari match titolati, avremo l’opportunità di assistere all’incoronazione del King of the Ring del 2025. Questo torneo ha sofferto di alti e bassi nel corso di questo trentennio, alcune volte lanciando verso la stratosfera carriere di giovani promesse, altre invece passando senza lasciare alcuna traccia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - È tempo di incoronare il Re

