È stato lui! Scomparsa nel nulla poi il ritrovamento atroce | ora la decisione pesantissima

Una vicenda agghiacciante scuote la comunità di Ancona: dopo mesi di mistero, il ritrovamento di Andreea Rabciuc, scomparsa nel nulla e poi trovata morta, ha scosso tutti. Ora si apre un capitolo cruciale con la richiesta di sette anni di carcere per Simone Gresti, accusato di gravissimi reati. La decisione della giustizia potrebbe segnare una svolta fondamentale in questa tragica storia di dolore e speranza.

La Procura di Ancona ha chiesto sette anni di carcere per Simone Gresti, un autotrasportatore originario di Moie (Ancona), accusato di istigazione al suicidio, maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga. Il caso riguarda la tragica vicenda di Andreea Rabciuc, una giovane ragazza romena di 27 anni, residente a Jesi, scomparsa il 12 marzo 2022 nelle campagne di Montecarotto e ritrovata morta quasi due anni dopo, il 20 gennaio 2024. La Tragica Morte di Andreea Rabciuc. Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Irene Bilotta, Andreea avrebbe suicidato nel casolare abbandonato a circa un chilometro dal luogo dove era scomparsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È stato lui!”. Scomparsa nel nulla, poi il ritrovamento atroce: ora la decisione pesantissima

