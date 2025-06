E' Sandro De Marchi l' operaio caduto in un burrone mentre puliva un sentiero

Tragedia questa mattina in Valle Anzasca, dove Sandro De Marchi, 62 anni, ha perso la vita durante un'operazione di manutenzione di un sentiero. Mentre svolgeva il suo lavoro con dedizione e coraggio, è precipitato in un burrone a Calasca Castiglione. Una perdita devastante per la comunità e per tutti coloro che conoscevano l’operaio forestale. La sua morte ci ricorda quanto siano fondamentali le misure di sicurezza sul lavoro e il rispetto per chi ogni giorno si dedica alla cura del territorio.

Stava svolgendo il suo lavoro, quando è precipitato in un dirupo e ha perso la vita. È Sandro De Marchi il 62enne deceduto sul lavoro questa mattina, venerdì 20 giugno, a Calasca Castiglione, in Valle Anzasca. L'operaio forestale di Villadossola stava pulendo un sentiero insieme ad altri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - E' Sandro De Marchi l'operaio caduto in un burrone mentre puliva un sentiero

