E-Prix Jakarta | Günther DS Penske si aggiudica la prima sessione delle libere

Nel cuore di Jakarta, la battaglia per la pole si accende con Günther Steiner e il suo team DS che dominano la prima sessione di libere. La monoposto tedesca si distingue come la più veloce sul circuito indonesiano, lasciando alle spalle concorrenti agguerriti come Da Costa e Mortara. La sfida promette scintille: chi si imporrà nelle prossime fasi? Solo il tempo svelerà chi conquisterà la vetta del GP di Jakarta.

