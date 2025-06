È nato Chance il figlio di Adriana Smith cerebralmente morta e tenuta in vita per partorire

Il neonato di Adriana Smith, l'infermiera di appena 30 anni rimasta cerebralmente morta lo scorso febbraio, rappresenta una straordinaria sfida etica e legale. La donna, mantenuta in vita esclusivamente per permettere al suo bambino di completare la gestazione, ha aperto un dibattito profondo sulla definizione di vita e sui limiti dell’intervento medico. Un caso che solleva interrogativi fondamentali sulla libertà di scelta e i diritti umani, spingendo a riflettere su un tema così delicato.

È nato il figlio di Adriana Smith, l’infermiera 30enne cerebralmente morta lo scorso febbraio ma tenuta in vita per consentire al feto che portava in grembo di arrivare a un punto della gestazione in cui sarebbe stato possibile farlo nascere, in accordo con le leggi dello stato della Georgia, che vieta l’interruzione di gravidanza dopo le sei settimane. News Adriana Smith è cerebralmente morta, ma per le leggi anti aborto è tenuta in vita per partorire La donna si trova attaccata a un respiratore da oltre 90 giorni, perché per le leggi anti-aborto della Georgia non può interrompere la gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - È nato Chance, il figlio di Adriana Smith, cerebralmente morta e tenuta in vita per partorire

Adriana Smith non c'è più. Il suo cuore batte ancora grazie a un macchinario, ma la sua mente si è spenta mesi fa, per sempre. È stata tenuta in vita per una legge statale che vieta l'aborto dopo le sei settimane di gravidanza: incinta di 12 settimane, non potev

