È morto Mark Peploe sceneggiatore de L’ultimo imperatore di Bertolucci

Con la scomparsa di Mark Peploe, il mondo del cinema perde un talento straordinario e una mente creativa che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia cinematografica. Nato a Nairobi e vincitore di un Oscar, Peploe ha collaborato con grandi registi come Bertolucci, portando sul grande schermo storie profonde e coinvolgenti. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di cineasti. Ad esempio, il suo contributo rimarrà vivo nei capolavori che hanno segnato un’epoca.

È morto a 82 anni lo sceneggiatore britannico Mark Peploe, premio Oscar nel 1988 per L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Con il regista italiano strinse un lungo sodalizio, lavorando ai film Il tè nel deserto e Piccolo Buddha. Originario di Nairobi, aveva iniziato con i documentari, ma scelse di avvicinarsi alla narrativa per avere maggior controllo sulla storia. «Era un’illusione, ma lo pensavo», avrebbe raccontato in seguito. Ad annunciarne il decesso, avvenuto a Firenze dopo una lunga malattia, è stata la famiglia al Guardian. Mark Peploe, the Oscar-winning screenwriter who collaborated with some of the greatest names in European film-making including Bernardo Bertolucci (The Last Emperor) and Michelangelo Antonioni (The Passenger), has died in Florence after a long illness, aged 82. 🔗 Leggi su Lettera43.it