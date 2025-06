È morto Léon Krier | viva l' architetto del Re!

Léon Krier, l’architetto del Re, ci ha lasciato, ma il suo spirito vive nell’architettura che promuove valori eterni come bellezza, solidità e funzionalità. Con Poundbury, il suo capolavoro fiabesco, ha dimostrato che un’urbanistica rispettosa delle radici può essere moderna e vivibile. La sua eredità ci invita a continuare a difendere e valorizzare un’architettura che unisca virtù classiche e innovazione, perché il suo esempio merita di essere seguito.

L'architetto del Re è morto: viva l'architettura dell'architetto del Re! Léon Krier era l'architetto del Re ossia di Carlo d'Inghilterra per cui ha inventato il fiabesco paese di Poundbury, definito da Roger Scruton "un esempio splendido da seguire". Léon Krier era quindi l'architetto vitruviano di noi conservatori che in architettura, ma pure nel resto, siamo per la triade venustas-firmitas-utilitas. Avrebbe dovuto essere l'architetto di tutti perché non si capisce chi possa amare il brutto, il precario, il disfunzionale, e nel mondo infatti ha un certo seguito come mi ricorda l'urbanista Gabriele Tagliaventi: "In Gran Bretagna grazie a Carlo III, in Francia grazie ai sindaci di destra che hanno iniziato a demolire scatoloni modernisti e a costruire nuovi quartieri tradizionali, in America perché è sempre stata l'architettura popolare e anche quella scelta da politici e attori per le loro ville".