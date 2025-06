È morto il bambino di dieci anni che si era sentito male in una piscina del Cremonese

Un dolore incolmabile scuote la comunità di Torre de’ Picenardi: un bambino di soli dieci anni, colpito da un grave malore in piscina, ha purtroppo perso la vita dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte. La tragedia, avvenuta nel cuore dell’estate, ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di garantire massima sicurezza nei luoghi di svago.

Torre de’ Picenardi (Cremona), 20 giugno 2025 – Non ce l’ha fatta il bambino di dieci anni che due giorni fa, mercoledì 18 giugno, si era sentito male in piscina, nell’impianto comunale di via dello Sport. Il piccolo, di origini cinesi, residente a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, è morto dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il dramma si era verificato nel primo pomeriggio di mercoledì, al centro natatorio torrigiano, dove il bambino stava trascorrendo una giornata di giochi e svago insieme ai compagni del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio, tra cui c’erano anche il fratello e la sorella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È morto il bambino di dieci anni che si era sentito male in una piscina del Cremonese

