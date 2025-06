È irreperibile Non avrà la pena sospesa

Un uomo di 34 anni, accusato di aver aggredito una ragazzina di 15 anni su un treno nel maggio 2022, è ora irreperibile nonostante la richiesta di patteggiamento e il percorso di recupero proposto. La sua fuga solleva ancora più interrogativi sulla giustizia e la sicurezza pubblica. La vicenda rimane aperta, lasciando il senso di un’ingiustizia da risolvere.

Ha palpeggiato una 15enne sul treno cercando poi di trascinarla verso il bagno. Ma la ragazzina era riuscita a divincolarsi e raggiungere un’altra carrozza per chiedere aiuto. Per questo fatto, accaduto nel maggio 2022, un 34enne originario del Mali e residente a Cesano Maderno voleva patteggiare per violenza sessuale 2 anni con la pena sospesa, ma per ottenerla doveva partecipare a un percorso di recupero. Invece risulta irreperibile. Il giudice ha quindi rinviato l’udienza a dicembre quando per l’imputato si prospetta un altro patteggiamento, oppure un processo con il rito abbreviato, ma con il carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it