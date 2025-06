È il giorno delle streghe per la Borsa | cos’è il Quadruple Witching Day

Ogni tre mesi, il mondo finanziario si trasforma in un palcoscenico di magia e suspense con il Quadruple Witching Day. Questa giornata, nota anche come il "giorno delle streghe" dei mercati, vede simultanee scadenze di quattro tipi di contratti derivati, generando volatilità e opportunità uniche. Ma cosa accade realmente durante questo evento? Scopriamo insieme i segreti dietro questa giornata affascinante e il suo impatto sulla borsa italiana e globale.

Ogni terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre, i mercati finanziari globali affrontano un evento tecnico capace di generare un'impennata nei volumi di scambio. È il Quadruple Witching Day, la scadenza simultanea di quattro categorie di contratti derivati. Cosa succede durante il Quadruple Witching Day. L'espressione è mutuata dal folklore anglosassone (witching significa stregoneria) e nell'ambito finanziario è stato coniato negli anni Ottanta. Evoca, in sintesi, la famigerata "ora delle streghe". Ma in questo contesto, però, le streghe e gli stregoni non sono oscuri servitori delle potenze infernali, ma sono invece le opzioni su azioni e indici, i future sugli indici e, almeno fino al 2020 negli Stati Uniti, i future su azioni singole.