E il fiuto di Rexo e Xander incastra pusher

Il fiuto impeccabile di Rexo e Xander, i cani del Nucleo cinofilo milanese, ha portato all’arresto di uno spacciatore in via Legnano. Durante un controllo nei locali pubblici, i due cani hanno segnalato un sospetto, che è stato prontamente identificato e trovato in possesso di stupefacenti. Questa brillante operazione dimostra ancora una volta quanto il talento dei nostri amici a quattro zampe sia fondamentale nella lotta contro la criminalità.

L’olfatto dei cani del Nucleo cinofilo milanese impiegati dagli agenti della Polizia locale ha permesso di individuare uno spacciatore, che aveva con delle dosi di stupefacente. È accaduto in via Legnano dove gli agenti hanno effettuato dei controlli in alcuni locali pubblici. In uno di questi il fiuto dei cani poliziotto Rexo e Xander ha segnalato un individuo all’interno di un locale pubblico. L’uomo è stato identificato e controllato. Nel suo borsello, gli agenti hanno rinvenuto un’ingente quantità di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - E il fiuto di Rexo e Xander incastra pusher

