È guerra tra Chiara Ferragni e Safilo | battaglia milionaria per il contratto rescisso

La controversia tra Chiara Ferragni e Safilo si trasforma in una vera e propria battaglia milionaria, con milioni di euro sul piatto e tensioni che scuotono il mondo della moda e dell’imprenditoria digitale. Mentre il tribunale è chiamato a fare chiarezza, le parti coinvolte sono pronte a battagliare fino all’ultimo dettaglio. Ma quale sarà l’esito di questa intricata disputa?

Safilo e Fenice, società di Chiara Ferragni, finiscono in tribunale. L’azienda di ottica ha avviato una causa di risarcimento danni da 5,9 milioni di euro nei confronti dell’azienda della nota influencer e imprenditrice, che a sua volta ha chiesto 3,65 milioni di euro per "importi dovuti". La. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - È guerra tra Chiara Ferragni e Safilo: battaglia milionaria per il contratto rescisso

