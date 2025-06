È guerra alle auto a gasolio Euro 5

Una rivoluzione si profila all’orizzonte: dal primo ottobre 2025, quattro regioni del centro-nord Italia metteranno al bando le auto a gasolio Euro 5, segnando un importante passo verso un ambiente più pulito. Ma cosa significa davvero questa stretta? Scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione e come potrebbe cambiare il nostro modo di muoverci.

La notizia è di quelle da far sobbalzare sulla sedia. Dal primo ottobre 2025 scatterà il divieto di circolazione in quattro regioni del centro nord del Paese, per le vetture alimentate a gasolio in classe Euro 5. Non si potrà circolare in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nelle città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it