È di Genova il primo robot che vola l’IIT entra nel guinness con iRonCub3 | Video

Genova conquista il mondo dell’innovazione con 200, il primo robot volante a entrare nel Guinness dei Primati. Guidato da Daniele Pucci, il team ha investito anni di ricerca, culminata su Nature, per creare una macchina che potrebbe rivoluzionare le operazioni di soccorso in emergenze come i terremoti. I prossimi test si terranno all’aeroporto, portando questa straordinaria invenzione un passo più vicino a salvare vite umane.

L'invenzione è del gruppo di lavoro guidato da Daniele Pucci. Anni di studio fino alla pubblicazione su Nature. Potrà aiutare in situazioni di emergenza e calamità come i terremoti. I prossimi test saranno all'aeroporto.

Un risultato che parla genovese e guarda lontano, al futuro e al progresso: all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il team guidato da Daniele Pucci ha progettato iRonCub3, il primo robot umanoide al mondo in grado di volare. Un traguardo scientifico e te Vai su X

Storica dimostrazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il robot iRonCub3 ha volato per la prima volta grazie a turbine a reazione. Sarà utile in operazioni di soccorso in ambienti estremi Vai su Facebook

IronCub3, è italiano il primo robot umanoide che vola grazie ai jet di propulsione - Si chiama iRonCub3 ed è stato progettato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: è stato in grado di sollevarsi di circa 50 centimetri mantenendo la stabilità ... Da wired.it