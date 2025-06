Dybala Juve Giovanni Albanese non ha dubbi | Se arrivasse con questo intento sarebbe un grandissimo acquisto

Giovanni Albanese ha espresso un entusiasmo chiaro e deciso riguardo a un possibile ritorno di Dybala alla Juventus. Per lui, l’argentino rappresenta un grande acquisto, capace di portare esperienza e qualità in campo. Se Dybala arrivasse con l’obiettivo di fare la differenza e guidare i giovani, sarebbe senza dubbio un rinforzo di altissimo livello per la Vecchia Signora. La sua opinione mette in evidenza quanto il suo arrivo possa fare la differenza.

. Le sue parole sull’argentino. Giovanni Albanese ha parlato così di Paulo Dybala, attaccante in forza alla Roma che in questi ultimissimi giorni è stato accostato anche al calciomercato Juve. Il suo commento. GIOVANNI ALBANESE – « Se arrivasse semplicemente con l’idea di fare da chioccia ai giovani senza pretendere né spazio né tantomeno un ingaggio alto sarebbe un grandissimo acquisto per la Juventus. Oggi lo vedrei numericamente al posto di un Milik » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dybala Juve, Giovanni Albanese non ha dubbi: «Se arrivasse con questo intento sarebbe un grandissimo acquisto»

Nuovo allenatore Juve, Giovanni Albanese rivela: «Ombra di Conte su Tudor e di Scanavino su Giuntoli. Ecco cosa succede»

