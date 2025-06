Dumfries Inter il valore alle stelle | è il primo esterno per prezzo in Serie A Alle sue spalle un altro interista

Denzel Dumfries conferma il suo ruolo di stella dell’Inter, dominando la classifica dei laterali più preziosi della Serie A con un valore di 35 milioni di euro. Alle sue spalle, si fa largo il giovane talento Luis Henrique, appena arrivato dal Marsiglia, pronto a sfidare i vertici del mercato. Questo duello tra interisti promette scintille: chi riuscirà a mantenere o rafforzare la propria posizione? La stagione è appena iniziata e il valore dei giocatori è destinato a salire.

Dumfries Inter, l'esterno nerazzurro in cima alla classifica dei calciatori con maggior valore. Ci sono due giocatori dell' Inter in cima alla classifica del laterali destri più preziosi della Serie A stilata da Transfermarkt. Il primo posto è appannaggio di Denzel Dumfries con un valore di 35 milioni di euro, ma alle sue spalle si piazza subito il neo arrivato Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia nella sessione di mercato estiva: il cartellino del brasiliano vale 25 milioni di euro. Chiudono il podio l'esterno dell' Atalanta Raoul Bellanova e Dodo, appaiati al terzo posto con un prezzo di mercato di 24 milioni

