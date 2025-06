Due offerte valide per la concessione d' uso del Caffè Dante

Scopri le opportunità che potrebbero trasformare il Caffè Dante di Verona e gli impianti sportivi di San Floriano, a San Pietro in Cariano, in nuovi punti di ritrovo e attività. Due offerte interessanti sono state presentate per la concessione d’uso di queste strutture di valore storico e sportivo, aprendo la strada a possibili rilanci e innovazioni. L'apertura delle buste...

Il Caffè Dante, a Verona, e gli impianti sportivi di San Floriano, a San Pietro in Cariano, potrebbero presto riattivarsi. La Provincia di Verona ha infatti ricevuto offerte ai due bandi con cui ha previsto la concessione d'uso dei due beni di sua proprietà. L'apertura delle buste.

