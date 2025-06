Due nuovi funzionari alla questura di Lecco C' è anche un ex atleta olimpico

Due nuove figure di spicco si uniscono alla Questura di Lecco: Andrea Micheletti, ex atleta olimpico, e Marco Cultrona, entrambi provenienti dal 113° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato. Con competenza e passione, portano una ventata di freschezza e professionalità in città, pronti a rafforzare la sicurezza e il servizio pubblico. La loro presenza promette di arricchire il tessuto cittadino, consolidando l’impegno della Polizia verso i cittadini lecchesi.

Sono stati assegnati alla questura di Lecco due nuovi funzionari provenienti dal 113^ corso di formazione per commissari della polizia di stato: si tratta di Andrea Micheletti e Marco Cultrona (nella foto con il questore Stefania Marrazzo). Il commissario dottor Andrea Micheletti, nato il 22. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Due nuovi funzionari alla questura di Lecco. C'è anche un ex atleta olimpico

