Due nuovi bus elettrici italiani per Udine | mobilità green da un milione di euro

rafforza l’impegno di Udine verso un futuro più sostenibile, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Con un investimento di un milione di euro, questi nuovi bus elettrici rappresentano un passo concreto verso una mobilità più verde e moderna, trasformando il modo di spostarsi in città. La rivoluzione ecologica è iniziata: Udine si conferma all’avanguardia nel trasporto sostenibile.

