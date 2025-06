Due minorenni nei guai nel giro di poche ore | uno per furto di vestiti l' altro perchè aveva un coltello

Due minorenni nei guai nel giro di poche ore al centro commerciale Romagna Shopping Valley: uno per furto di vestiti, l’altro per aver impugnato un coltello. La serie di episodi mette in evidenza il preoccupante aumento di incidenti tra i giovani, sollevando questioni sulla sicurezza e sull’educazione. Un caso recente riguarda un ragazzo di Bellaria, di appena 13 anni, sorpreso con merce appena rubata. La vicenda mette in luce la complessità di intervenire in situazioni delicate che coinvolgono i minori e l'importanza di strategie efficaci per prevenire simili episodi.

Ancora furti al centro commerciale Romagna Shopping Valley. Un minorenne è stato sorpreso mercoledì scorso dagli agenti della Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare con capi d'abbigliamento appena rubati da un negozio. Il giovane, residente a Bellaria, non avendo ancora compiuto 14 anni non.

