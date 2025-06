Due incidenti in pochi minuti in Brianza | un 12enne e un 16enne in ospedale

Due incidenti in pochi minuti in Brianza scuotono la comunità: un 12enne e un 16enne sono stati ricoverati in ospedale, entrambi vittime di scontri stradali avvenuti a Lesmo e Albiate. Le rispettive dinamiche sono sotto indagine, mentre i giovani coinvolti affrontano con speranza il percorso di recupero. Un episodio che ricorda quanto siano fragili le giovani vite e l’importanza di una guida responsabile.

Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno, nel giro di meno di mezz'ora circa e a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, a Lesmo e ad Albiate. Entrambi gli incidenti hanno coinvolto due minori. Incidente a Lesmo, 16enne in ospedale Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Due incidenti in pochi minuti in Brianza: un 12enne e un 16enne in ospedale

