Due giorni con il Nose Art Fest L’olfatto come strumento di conoscenza e relazione

Due giorni immersi nell’affascinante mondo dell’olfatto: il Nose Art Festival, che si terrà alla storica cantina Scacciadiavoli in Umbria, svela il potere del naso come strumento di conoscenza e connessione. Ideato da Liù Pambuffetti e in collaborazione con il Festival dei Due Mondi di Spoleto, l’evento promette un viaggio sensoriale tra arte, scienza ed enogastronomia, dove i profumi diventano protagonisti di un’esperienza unica e coinvolgente. Preparati a scoprire un nuovo linguaggio emozionale attraverso i sensi.

Alla cantina Scacciadiavoli, storica tenuta vitivinicola nel cuore dell’Umbria, va in scena la prima edizione del Nose Art Festival – NAF –, in programma sabato e domenica. Ideato da Liù Pambuffetti e organizzato in collaborazione con il Festival dei Due Mondi di Spoleto, l’evento nasce per esplorare il senso dell’ olfatto come strumento di conoscenza e di relazione, attraverso un intreccio originale tra arte, scienza, enogastronomia e paesaggio. "Abbiamo voluto mettere alla prova i nostri limiti, cercando connessioni inedite tra vino, arte, scienza e paesaggio, aprendo la cantina a un dialogo nuovo con il pubblico", racconta Liù Pambuffetti, che guida l’azienda insieme al padre Amilcare e al cugino Iacopo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due giorni con il Nose Art Fest. L’olfatto come strumento di conoscenza e relazione

