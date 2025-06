Due capolavori artigianali per i 40 anni di Porsche Italia | nasce la collaborazione con Ferragamo

Celebrare 40 anni di eccellenza italiana è un'impresa straordinaria, e questa volta Porsche Italia lo fa in grande stile: con una collaborazione esclusiva con Ferragamo, simbolo di eleganza senza tempo. Due capolavori artigianali uniscono passato e futuro, tradizione e innovazione, dando vita a modelli in edizione limitata pronti a scrivere nuove pagine di storia. Un traguardo che conferma come sogni, passione e maestria siano il cuore del nostro Made in Italy.

(Adnkronos) – Due storie italiane intrecciate dalla passione per l’eccellenza e dal coraggio di sognare prendono vita in un progetto celebrativo senza precedenti. In occasione del 40esimo anniversario di Porsche Italia, nasce una collaborazione unica con la maison Ferragamo, da cui scaturiscono due modelli in edizione limitata capaci di fondere eleganza, artigianato e innovazione. Pietro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

