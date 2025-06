Droga ventinovenne arrestato dalla polizia

In un'operazione mirata, la Polizia di Messina ha arrestato un giovane di 29 anni colto in flagrante mentre deteneva droga destinata allo spaccio. L'intervento tempestivo e deciso delle forze dell'ordine evidenzia l'impegno nel contrasto al traffico illecito e nella tutela della sicurezza cittadina. Un altro passo avanti nella lotta alle sostanze illegali, che sottolinea come le azioni quotidiane possano fare la differenza per una comunità più sicura.

Nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un messinese di 29 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Droga, ventinovenne arrestato dalla polizia

In questa notizia si parla di: polizia - droga - ventinovenne - arrestato

"Cash o carta?" per l'acquisto di droga: polizia arresta pusher con il Pos - «Cash o carta?». Questa insolita domanda proveniva da un 26enne pusher romeno arrestato dalla Polizia a Trastevere, dove gli agenti hanno scoperto che il giovane offriva ai suoi clienti la possibilità di pagare le dosi di droga anche con il Pos.

Droga, ventinovenne arrestato dalla polizia; Ventenne arrestato per spaccio: sequestrati 900 grammi di hashish; Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata.

Arrestato a Marotta in A14 con 3,3 kg di droga, corriere della cocaina patteggia 3 anni e 10 mesi - Qui gli hanno fatto trovare una Reanult Scenic con dentro oltre 3 chili di droga che doveva consegnare a Bari. Lo riporta msn.com

Minaccia la madre per farsi dare i soldi per la droga, arrestato - Al termine delle formalità di rito, il ventinovenne è stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria ... Riporta msn.com