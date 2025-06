Droga fuori le scuole | 4 condanne e 6 assoluzioni in appello

La lotta contro lo spaccio di droga fuori dalle scuole si fa ancora più concreta, con quattro condanne ridotte e sei assoluzioni in appello a Napoli. La decisione della Corte rappresenta un passo importante nella battaglia per la sicurezza dei giovani e la legalità. Un segnale che, nonostante le sfide, la giustizia continua a combattere fermamente contro il fenomeno dello spaccio nelle zone più delicate.

Quattro condanne con lo sconto e 6 pronunce di non luogo a procedere. Lo ha deciso la corte d’appello di Napoli nel processo a carico di altrettanti imputati coinvolti in un’inchiesta della Dda sullo spaccio di droga fuori le scuole tra Santa Maria Capua Vetere e comuni limitrofi. I giudici. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Droga fuori le scuole: 4 condanne e 6 assoluzioni in appello

