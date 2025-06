Draper batte Nakashima | highlights Atp Queens

Nel cuore di Londra, il talento britannico Jack Draper conquista la scena con una vittoria emozionante contro Brandon Nakashima nei quarti di finale dell'ATP 500 di Queen’s. In un incontro ricco di tensione e spettacolo, Draper ha dimostrato determinazione e abilità, portando a casa il match in tre set combattuti (6-4, 5-7, 6-4). Scopri gli highlights di questa sfida indimenticabile che promette scintille per le prossime fasi del torneo.

Gli highlights della vittoria in tre set (6-4 5-7 6-4) del britannico Jack Draper contro l'americano Brandon Nakashima nei quarti di finale dell'Atp 500 del Queen's. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Draper batte Nakashima: highlights Atp Queens

Vittoria importantissima per Jack Draper, che batte in rimonta Popyrin e avanza ai quarti di finale del Queen’s. Il britanicco, per un posto in semifinale, sfiderà uno tra Evans e Nakashima ed una potenziale vittoria lo riporterebbe al 4º posto del ranking Vai su X

Draper batte Nakashima: highlights Atp Queens; Zverev e Alcaraz al 3° turno: tutti i risultati; RECAP Day 6: Alcaraz, Zverev, Draper e Musetti non tradiscono. Out Rune.

Diretta Passaro-Khachanov 3-6, 0-6 Musetti batte Nakashima. Avanzano Medvedev e Zverev, eliminati Tsitsipas e Rune - Alle 11,00 Tsitsipas sfiderà Fils, alle 12,10 Rune se la vedrà con Moutet e alle 13,20 Draper giocherà contro Kopriva. Riporta leggo.it

