Drammatico scontro tra un auto ed un mezzo de Vigili del Fuoco; ragazzo ferito portato d’urgenza in ospedale L’incidente alla periferia di Latina

Una scena drammatica si è svolta questa pomeriggio a Latina, quando un violento scontro tra un'auto e un mezzo dei Vigili del Fuoco ha sconvolto la periferia. Un giovane è rimasto gravemente ferito e immediatamente trasferito in ospedale per le cure più urgenti. La dinamica dell’incidente sta ora al vaglio delle autorità, mentre la comunità si stringe nel cordoglio per questa tragica emergenza. Restate aggiornati su DayItalianeNews per ulteriori sviluppi.

Un incidente stradale particolarmente violento ha avuto luogo oggi, intorno alle ore 13, in via Don Torello, all'incrocio con via dei Volsci, a Latina. Un'auto, una Peugeot 308, è entrata in collisione con un camion dei Vigili del Fuoco, impegnato in un'emergenza. Il bilancio dell'incidente è grave: il giovane conducente della vettura ha riportato ferite serie che hanno reso necessario il suo trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sia la Peugeot 308 che il camion dei Vigili del Fuoco stavano percorrendo via Don Torello in direzione del centro di Latina.

