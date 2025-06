Drammatico incidente con la moto Massimiliano muore a 54 anni

Un tragico incidente sconvolge il Lazio: Massimiliano Mosera, 54 anni, perde la vita in un drammatico schianto durante un pomeriggio di giugno. La sua passione per le due ruote si è interrotta improvvisamente lungo la statale 675, lasciando familiari e amici nello shock. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia che ha colpito tutti profondamente.

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di giovedì 19 giugno lungo la statale 675 "Umbro-Laziale", a circa 700 metri dallo svincolo per Bassano in Teverina – Terme di Orte, nel Lazio. Per cause in fase di accertamento il motociclista Massimiliano Mosera, 54 anni, originario di Roma ma residente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Drammatico incidente con la moto, Massimiliano muore a 54 anni

