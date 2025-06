Dramma all’esame di maturità | Marta non si presenta a scuola poi la scoperta dei vigili del fuoco

Un dramma scuote il mondo scolastico della Brianza: Marta Vergani, stimata docente e vicepreside del liceo “Nanni Valentini” di Monza, si è improvvisamente spenta nella sua casa di Merate. La sua scomparsa, avvenuta il 18 giugno, ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi, studenti e famiglie, sconvolgendo un’intera comunità che la ricordava con affetto e rispetto. Ma cosa è successo realmente quella tragica giornata?

Una tragedia silenziosa ha colpito una delle istituzioni scolastiche più conosciute della Brianza, lasciando attoniti docenti, studenti e famiglie. La notizia si è diffusa rapidamente tra le aule e i corridoi del liceo artistico “Nanni Valentini” di Monza, dove da anni lavorava con passione Marta Vergani, stimata docente di lettere e vicepreside dell’istituto. Il suo improvviso decesso, avvenuto il 18 giugno nella sua abitazione di Merate, in provincia di Lecco, ha lasciato la comunità scolastica sotto choc. In quei giorni, proprio all’interno del liceo, si stavano svolgendo le prove d’ esame della maturità, e l’assenza della professoressa aveva insospettito colleghi e familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: marta - dramma - esame - maturità

Temi, autori, professori: qual è il primo ricordo che ti viene in mente legato al tuo Esame di Stato? Vai su Facebook

Professore non si presenta alla Maturità 2025 a Pesaro, trovato morto in casa dopo l'allarme dei colleghi; Dramma a scuola: prof non si presenta alla Maturità, trovato senza vita in casa; La provveditrice Castagna “E’ la prova per il futuro“.