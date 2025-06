Dragon’s Lair | il live action potrebbe aver trovato un regista

Se il progetto di adattamento live-action di Dragon’s Lair sta per prendere forma, potrebbe essere grazie a James Bobin, il regista noto per aver portato in scena i Muppet nel 2011. Con la sua esperienza nel trasformare storie iconiche in live action coinvolgenti, il suo apporto potrebbe rivoluzionare l’universo di uno dei più grandi classici arcade degli anni ’80. L’attesa cresce: il futuro di questa avventura cinematografica si scrive ora, e tutto può diventare realtà.

James Bobin, noto per aver diretto I Muppet del 2011, è pronto a dirigere l’adattamento live-action di Netflix dell’iconico fenomeno arcade degli anni ’80, Dragon’s Lair. Durante l’epoca d’oro delle sale giochi e della cultura dei centri commerciali, Dragon’s Lair non era solo un cabinato tra i tanti, ma una rivoluzione nel mondo dei videogiochi. Lanciato nel 1983, il gioco si distinse immediatamente grazie alle sue splendide animazioni disegnate a mano dall’ex visionario Disney Don Bluth ( Alla ricerca della valle incantata, Fievel sbarca in America ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

