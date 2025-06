Doveva essere in carcere per droga ma girava per San Faustino

Una serata che avrebbe potuto riservare un destino diverso, ma il fato ha preso una piega inaspettata. Durante un pattugliamento nella pittoresca San Faustino, i carabinieri hanno riconosciuto un uomo, già in libertà nonostante un ordine di detenzione per droga. La loro prontezza ha fatto sì che fosse riportato a Mammagialla, dimostrando ancora una volta come la vigilanza delle forze dell'ordine sia essenziale per la sicurezza di tutti.

Sarebbe dovuto essere in carcere per droga ma girava per San Faustino. Purtroppo per lui, però, i carabinieri lo hanno riconosciuto durante un pattugliamento nella piazza del quartiere del centro storico di Viterbo e lo hanno portato a Mammagialla. Il fatto risale a domenica sera, 15 giugno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Doveva essere in carcere per droga ma girava per San Faustino

