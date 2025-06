Doveva essere in carcere per droga ma girava per San Faustino

Una serata che avrebbe dovuto riservare ben altro, si è trasformata in un episodio di giustizia a Viterbo. Un uomo, destinato a scontare una pena per reati legati alla droga, è stato intercettato e arrestato dai carabinieri mentre girovagava indisturbato nel cuore del centro storico. La sua presenza in strada, nonostante il provvedimento, non è passata inosservata, confermando ancora una volta l’efficacia dei controlli sul territorio.

Sarebbe dovuto essere in carcere per droga ma girava per San Faustino. Purtroppo per lui, però, i carabinieri lo hanno riconosciuto durante un pattugliamento nella piazza del quartiere del centro storico di Viterbo e lo hanno portato a Mammagialla. Il fatto risale a domenica sera, 15 giugno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Doveva essere in carcere per droga ma girava per San Faustino

